Оккупанты сделали из Мелитополя военную базу: технику разместили вблизи жилых кварталов

Оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ во временно оккупированном Мелитополе. Подлый враг надеется прикрыться мирным населением.

Захватчики не собираются просто так покидать занятые территории. Враг строит рубежи обороны, правда, делает это как всегда подло.

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Враг готовится к обороне в Мелитополе

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, российские оккупанты не собираются отходить из города. Скорее наоборот – они превратили его в свою военную базу.

Оккупанты сделали из Мелитополя военную базу. Разместили военную технику вблизи жилых кварталов. На территории садов размещены артиллерийские системы и ПВО,

– рассказал Федоров.

Попытка прикрыться мирными жителями – одна из любимых тактик российских оккупантов. Они знают, что отважные ВСУ никогда не будут вести обстрелы, которые могут подвергать опасности гражданских, поэтому строят свою оборону среди жилых домов.

Отсутствие газа в городе

Также Федоров рассказал, что оккупанты повредили магистральный газопровод в районе села Мирное Пологовского района. Без газа остались жители Мелитопольского, Васильевского, Пологовского и части Приморского районов.

Украинцы много раз пытались установить режим тишины и провести ремонт газопровода, но оккупанты не дают этого сделать. Россияне всегда делали все для того, чтобы максимально ухудшить гуманитарную ситуацию и сломить сопротивление населения.

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