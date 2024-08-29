Есть признаки, что Россия готовит ядерную провокацию с АЭС: в СНБО рассказали, как предотвратить это

Сейчас есть все признаки того, что Россия методично готовит ядерную провокацию на АЭС. Однако это можно предотвратить, в том числе и при участии МАГАТЭ.

Об этом рассказал глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко. По его словам, в МАГАТЭ заявили о том, что во время атаки 26 августа Россия пыталась нарушить работу украинских АЭС. Во время этой атаки 4 украинские энергоблоки АЭС временно отсоединились от сети.

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Как можно предотвратить провокации оккупантов

Андрей Коваленко отметил, что Россия методично готовит ядерную провокацию с АЭС и об этом стоит говорить. Однако пока россияне не знают, как информационно и дипломатично убедить мир в собственной правоте после провокации.

Все признаки подготовки этого сценария уже есть. И даже пытается использовать МАГАТЭ, исказив их визит на Курскую АЭС,

– написал председатель ЦПД.

В то же время Коваленко отметил, что это можно предотвратить, в том числе и при участии МАГАТЭ. В ЦПД считают, что мониторинг ситуации на украинских АЭС, в частности во время российских обстрелов, в режиме реального времени существенно помог бы.

Андрей Коваленко также подчеркнул, что речь идет о вопросах не только Украины, но и Европы.

Украина же не несет угрозы Курской АЭС,

– отметили в ЦПД.

К слову, ранее стало известно, что власти Курской области ограничили въезд в город Курчатов, где размещена Курская АЭС. На дорогах к населенному пункту установят блокпосты.