россияне готовят шабаш на 24 августа, – Бойченко о судилище над пленными в Мариуполе

российские военные готовят показательное судилище над украинскими защитниками в Мариуполе. Свой шабаш оккупанты запланировали провести на День Независимости Украины.

В тюрьмах в Мариуполе россияне содержат около 10 тысяч украинцев. Среди них гражданские и военнопленные. Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко.

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Почему россия хочет показательно "судить" украинских пленных

Они хотят где-то в День Независимости сделать свой шабаш в филармонии в Мариуполе. У России нет побед на фронте, поэтому она хочет показать "победу" над пленными. Это называется военным преступлением. Ведь была договоренность, что военные, которые сложили оружие, поедут исключительно в сторону Украины,

– подчеркнул мэр.

Есть и другие причины таких низменных и жалких планов врага. В частности, оккупанты хотят напугать украинских военных, которые сейчас на фронте. Своими действиями они стремятся показать, что договоренности ничего не стоят.

Кроме того, кремлю нужна "победа" для внутреннего потребителя – в России и в Мариуполе. Уровень цинизма россиян просто зашкаливает, они хотят убедить мариупольцев в том, что их город разрушили украинские военные. Оккупанты стремятся нагло опрокинуть вину за убийство тысяч людей на наших бойцов, которые наоборот – до последнего защищали гражданских.

Что о металлических клетках в филармонии говорит разведка

Представитель прессслужбы ГУР Андрей Юсов считает, что жуткими металлическими клетками россияне просто хотят запугать украинцев . Они оказывают моральное давление на пленных и все украинское общество.

Координационный штаб по обращению с военнопленными продолжает бороться и проводить переговоры для того, чтобы вернуть наших защитников домой.

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