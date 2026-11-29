Россия накапливает ракеты для последующей массированной атаки по Украине. Силы обороны делают все возможное, чтобы сорвать планы противника.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время ежедневного обращения, передает 24 Канал.

Россияне готовят атаки

Зеленский предупредил, что Россия накапливает ракеты, чтобы осуществить массированные ракетные атаки. Также враг наращивает производство оружия.

Был доклад ГУР по тому, что готовят россияне: удары, их производство и накопление ракет. Все, кто отвечает за коммуникацию с партнерами в Украине, понимают, что делать. Ожидаю доклад,

– отметил Зеленский.

Кроме того, украинские члены правительства работают с международными партнерами, чтобы нарастить поставки средств ПВО.

Добавим, что Зеленский отметил, что Украина готова к прекращению огня на линии столкновения. Это уже достаточная уступка, чтобы перейти к дипломатическому процессу.