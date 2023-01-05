Оккупанты больше верят в ВСУ, чем в свою оборону, – Гуменюк о строительстве траншей в Крыму

Россияне имеют серьезные повреждения мест базирования и на Южном направлении. Они пытаются отодвинуться как можно дальше.

Об этом для 24 канала рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Оккупанты обустраивают себе существенные рубежи обороны глубже в направлении Крыма. Наверное, именно поэтому им поддувает с полуострова. Не так там все спокойно. Мы просто лишний раз напомнили, что Крым – это Украина. Мы боремся за каждый клочок нашей земли", – сказала Гуменюк.

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Россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ

Россияне в Крыму активно строят систему траншей, южнее Армянска. Гуменюк объяснила, в чем причина.

Бесспорно, россияне верят в силу своей обороны, но по сути и содержанию больше верят в ВСУ, – сказала спикер.

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