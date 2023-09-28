Враг готовится к наступлению на этом направлении, – Евлаш о ситуации возле Купянска
На Купянском направлении враг готовится к наступательным действиям. В частности, Силы обороны фиксируют увеличение авиационных ударов на этом участке фронта.
Только за прошедшие сутки россияне 21 раз применили штурмовики Су-35 и вертолеты Ка-52. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, передает 24 Канал.
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Какая ситуация на Купянском направлении
Евлаш заявил, что о подготовке к наступательным операциям свидетельствует увеличение применения авиаударов. За прошедшие сутки больше всего атак из авиации противника пришлось вблизи Северского и Серебрянского лесничества.
Кроме того, враг постоянно обстреливает позиции украинских военных. В течение суток зафиксировано 517 обстрелов, произошло 2 боевых столкновения.
Сейчас противник потихоньку начинает восстанавливать свои боевые столкновения в этом направлении. Раньше мы фиксировали затишье – враг укреплял свои фортификационные сооружения. Сейчас в бой вовлекается и 25 общевойсковой армии. Однако мы фиксируем, что у них проблемы и с тренировкой военнослужащих, которые сейчас принимают участие в боевых действиях на Лимано-Купянском направлении, и с обеспечением техники и личным составом,
– сообщил Евлаш.
Вместе с тем, ВСУ продолжают нанести значительные потери оккупантам на этом участке фронта. В частности, в течение суток уничтожили 22 единицы техники, среди которых:
- 1 танк,
- 3 боевых бронированных машин (БТР-80 и БМП-1),
- 1 гаубица "Мста-Б",
- 4 гаубицы Д-30,
- 1 артиллерийская установка 2С7 "Пион",
- 3 БпЛА разных типов,
- 5 автомобилей, по которым враг перевозил личный состав.
Россияне пытаются прорвать оборону у Купянска
Российские захватчики 24 сентября трижды пытались прорвать оборону на Лиманско-Купянском направлении. Как сообщил Илья Евлаш, враг пытался это сделать в районе Берестового и Лоскутовки.
"Без успеха. Наши защитники отразили все три попытки", – подчеркнул Евлаш.
Он подчеркнул, что Силы обороны подготовились к возможным наступательным действиям врага вблизи Купянска. В течение "затишья" ВСУ вели все необходимые меры для предотвращения прорыва противника – устанавливали минно-инженерные и минно-взрывные заграждения.