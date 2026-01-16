Россияне готовятся к новым массированным ударам, – Зеленский призвал обращать внимание на тревоги

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новым массированным атакам по Украине. Он призвал украинцев реагировать на воздушные тревоги.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение главы государства.

Смотрите также По всей Украине – тревога: в небо уже второй раз взлетел МиГ-31К

Когда Россия может атаковать Украину?

Зеленский предупредил украинцев, что Россия готовится к новым атакам на Украину.

Сейчас от разведки мы имеем информацию, что россияне готовятся к новым массированным ударам. Мы честно говорим с партнерами о ракетах для ПВО, о системах, которые так необходимы нам,

– заявил он, отметив, что поставок недостаточно.

Президент отметил, что Украина пытается ускорять этот процесс. Однако подчеркнул важность того, чтобы партнеры нас слышали.

Владимир Зеленский также добавил, что много делается сейчас на уровне Минобороны, но призвал граждан внимательно относиться к воздушным тревогам и помогать тем, кто рядом.

Кроме этого, он заявил, что Министерство внутренних дел разворачивает большее количество пунктов несокрушимости, а правительство работает с энергокомпаниями и партнерами, чтобы было больше оборудования и резервов.

Глава государства в очередной раз заявил, что ситуацию в Украине важно не замалчивать и усилить давление на страну-агрессора Россию, ведь только так можно завершить войну.

Российские атаки на Украину: последние новости