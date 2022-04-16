Россияне готовы: могут одновременно наступать на Луганскую и Донецкую области

Масштабное наступление россиян в Донбассе ожидают давно. Глава Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что до сих пор их сдерживали дожди, которые размыли пути.

По его словам, любая тяжелая техника могла там увязнуть. Это было бы хорошей целью для наших защитников.

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Мы видим, что они заканчивают эскалацию своей группировки. Их здесь десятки тысяч, сотни единиц техники. Все свозят, подвозят резервы. Думаю, что закончатся дожди, и будет наступление. Каждый день они пытаются уже пробить нашу оборону. Думаю, что Луганскую и Донецкую области будут стараться атаковать одновременно,

– сказал Гайдай.

По его словам, российским захватчикам очень хочется прорваться от Изюма, чтобы полностью отрезать Луганскую область.

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