россияне готовы зафиксировать на переговорах новую линию разграничения, – Подоляк

В кремле заговорили о новых переговорах. Последние такие завершились "жестом доброй воли", когда россияне уже ничего не могли поделать на Киевщине и Черниговщине.

В эфире 24 канала советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что россияне внезапно захотели переговоры, ведь у них тоже ограниченные ресурсы.

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Он отметил, что сегодня оккупанты на пике своих территориальных претензий к Украине. Они потратили огромное количество ресурсов и захватили дополнительную долю территорий Украины.

По словам советника главы ОП, россияне понимают факт, что постепенно Украина будет получать оружие и будем деблокировать свою территорию.

Это процесс не столь быстрый, как нам бы хотелось. Мы должны это понимать. Ресурса в русской армии еще достаточно. Это безумная орда, то есть их очень много. Они не считают, что людей надо беречь – и уходят, и уходят,

– рассказал Михаил Подоляк.

"Поэтому сегодня они хотят ультимативно зафиксировать статус-кво. Договориться с нами о частичном перемирии и зафиксировать новую линию разграничений – Минск-3", – добавил Подоляк.

Он добавил, что россияне понимают, что этого шанса у них может больше и не быть. Поэтому абсолютно прогнозируемо, что они сегодня делают.

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Замысел россиян по Еленовке

россияне хотят подбросить ракеты HIMARS на территорию Еленовской колонии, чтобы показать, что якобы украинские войска несут ответственность за это преступление.

Еленовка уж точно не сможет быть использована россиянами для того, чтобы что-нибудь доказать. Уже понятно, что не было никаких артиллерийских обстрелов или обстрелов системами РСЗО HIMARS. Очевидно, что это был внутренний подрыв, целенаправленно сделанный россиянами,

– прокомментировал Михаил Подоляк.

"Любые попытки замаскировать что-то или подтасовать – не отрабатывают. Сегодня, все, что касается трагедии в Еленовке, – абсолютно доказано. Это провокация запланирована и предпринята именно россиянами", – добавил Подоляк.

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