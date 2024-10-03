У Центре противодействия дезинформации опровергли данную информацию. Там говорят, что это – очередная провокация.

Смотрите также Россияне врут об ударе по Курской АЭС: что говорит Киев

Россияне говорят, что ГУР якобы хотело похитить ребенка

Российские пропагандистские ресурсы распространяют информацию, что ФСБ якобы задержала сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины. По словам россиян, они якобы пытались проникнуть в Россию с территории Литвы. Говорят, что хотели "собрать информацию о защищенности границы и похитить ребенка".

️Центр верифицировал эту информацию – она является фейковой. Также информация является абсолютно бессмысленной и не имеет ничего общего с реальностью. Украинская разведка не использует подобных методов. Это заявление – очередная провокация спецслужб России,

– отметили в ЦПД.

В Центре просят украинцев не давать врагу вводить себя в заблуждение.

Напомним, что это уже второй российский фейк за последние дни. Так, накануне россияне абсурдно заявили, что ВСУ якобы атаковали Курскую АЭС. В МИД Украины резко отреагировали на это и отметили, что ВСУ строго придерживаются норм международного гуманитарного права и не атакуют гражданское население или объекты гражданской инфраструктуры.