У Центрі протидії дезінформації спростували дану інформацію. Там кажуть, що це – чергова провокація.

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Росіяни кажуть, що ГУР нібито хотіло викрасти дитину

Російські пропагандистські ресурси поширюють інформацію, що ФСБ нібито затримала співробітників Головного управління розвідки Міноборони України. За словами росіян, вони буцімто намагалися проникнути до Росії з території Литви. Кажуть, що хотіли "зібрати інформацію про захищеність кордону та викрасти дитину".

️Центр верифікував цю інформацію – вона є фейковою. Також інформація є абсолютно безглуздою та не має нічого спільного з реальністю. Українська розвідка не використовує подібних методів. Ця заява – чергова провокація спецслужб Росії,

– наголосили у ЦПД.

У Центрі просять українців не давати ворогу вводити себе в оману.

Нагадаємо, що це уже другий російський фейк за останні дні. Так, напередодні росіяни абсурдно заявили, що ЗСУ нібито атакували Курську АЕС. У МЗС України різко відреагували на це та наголосили, що ЗСУ суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного права і не атакують цивільне населення чи об'єкти цивільної інфраструктури.