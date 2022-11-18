Россияне продолжают грабить Херсонщину, вывезли всю больницу из Новой Каховки: отчет ОК "Юг"
Источник:ОК "Юг"
Российские оккупанты совершают военные преступления на Херсонщине – захватчики продолжают грабить. Из больницы Новой Каховки вывезли практически все медицинское оборудование.
В оперативном командовании "Юг" отметили, что ситуация в зоне ответственности Сил обороны юга стабильно напряжена.
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В Новой Каховке приостановила работу центральная городская больница. Все медицинское оборудование и машины скорой помощи вывезено в направлении временно оккупированной территории Крыма,
– говорится в возведении.
В командовании отметили, что российские войска также продолжают принудительную эвакуацию украинцев, в частности, принудительно вывозили население из Новокиевки.
Также людей на деоккупированных территориях просят сохранять бдительность, в рамках стабилизационных мероприятий увеличилось количество обнаружений коллаборантов и муртадов оккупационных властей. Как уточнили в командовании, есть случаи, когда коллаборанты пытались "перекраситься", но местные жители хорошо помнят каждого.
Враг атакует с правого берега
В целях уточнения положения позиций ВСУ и корректировки огня артиллерии российские воины применяют беспилотную аэроразведку.
Оккупанты обстреливают правый берег реактивными системами залпового огня, минометами и тяжелой артиллерией. Держат под огневым поражением Чернобаевку, Антоновку и сам Херсон,
– отметили в ОК "Юг".
Известно, что в результате одного из обстрелов областного центра от осколочных ранений погиб местный житель. Также вблизи попадания минометного снаряда повреждены окна в многоэтажном доме.
Уточняют, что враг из РСЗО ударил по Марганецкой общине Никопольщины. Обошлось без пострадавших.
Подтверждены потери врага. В командовании отметили, что подведение итогов потерь врага пока затруднено из-за удаленности мест попаданий.
Точно известно о попадании в радиолокационную станцию в районе Новой Каховки и уничтожении боевой бронированной машины в районе Голой Пристани. Остальное – требует уточнения.
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Ситуация в море
По данным ОК "Юг", в Черном море продолжают действовать зерновые коридоры согласно плану Стамбульского координационного центра.
Корабельная группировка вражеского флота состоит из 7 боевых кораблей, среди которых 1 подводный ракетоноситель, снаряженный 4 ракетами "Калибр".
Однако в командовании напомнили, что изменение обстановки, в том числе и в расстановке сил в море, может измениться очень быстро, как и случиться пуск ракет.