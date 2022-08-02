В Лисичанске оккупанты по спискам проводят обыски и мародерят

российские оккупанты принялись внедрять "русский мир" во временно оккупированном Лисичанске. Как обычно, его основа – грабеж и мародерство.

российские оккупанты до сих пор не контролируют всю территорию Луганской области, как кичились своим пропагандистам. На захваченных территориях они пытаются внедрить свои правила, ориентированные на ограбление мирных жителей, а не налаживание мирной жизни.

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Что происходит в оккупированном Лисичанске

У российских оккупантов есть списки всех местных жителей, по которым они проводят обыски. Об этом сообщили источники 24 канала в разведке.

О свидетелях во время обысков россияне не беспокоятся. Напротив: если никто за ними не наблюдает, то они воруют самые ценные вещи. Все, что остается, "выносят" местные.

Электричество оккупанты тянут из Старобельска. Коммунальщики проводят проверку газовых труб относительно возможности их ремонта. Они заявляют, что справятся к зиме, но в этом отношении очень большие сомнения.

Еда у мирных людей пока есть благодаря запасам "гуманитарки", которую давала Украина. Свою "помощь" уже начал возить и враг. Известно, что есть проблемы с мясными продуктами, которые стали роскошью. Возобновили работу некоторые небольшие магазины, товар завозят из Старобельска.

Никакого запуска нефтеперерабатывающего завода, о котором кричат россияне, не будет. Людей заставляют разгребать завалы желатинового завода. Его тоже враг обещает "запустить", но это просто невозможно.

Мобильная связь в Лисичанске отсутствует. Кое-где есть сеть "лугаком", но с его помощью позвонить на номера украинских операторов невозможно. Интернет в городе также полностью отсутствует.

В помещении 14 школы оккупанты начали оформление "пенсий" так называемой "лнр". Это "минималка" размером около 7500 российских рублей. Правда, для ее оформления оккупанты требуют копии украинского паспорта и идентификационного номера, но как их сделать в городе, где просто нет электричества, они умалчивают.

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