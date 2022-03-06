Россияне грабят сельский магазин: красочное видео мародерства орков

Российские оккупанты продолжают заниматься мародерствами на нашей земле. В сети появилось видео, где путинские захватчики грабят деревенский магазин.

Об этом сообщили в телеграм-канале Pravda Gerashchenko. На видео слышно, как очевидец отметил, что оккупанты ворвались в магазин и забрасывают мешки с едой в свои БМП.

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Россияне грабят магазины

""Великая российская освободительная армия" освобождает сельмаг от продуктов, или просто мародерствует", – говорится в сообщении.

Российские оккупанты грабят сельский магазин: смотрите видео

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