Россияне грабят сельский магазин: красочное видео мародерства орков
6 марта 2022 , 18:03Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Pravda Gerashchenko
Российские оккупанты продолжают заниматься мародерствами на нашей земле. В сети появилось видео, где путинские захватчики грабят деревенский магазин.
Об этом сообщили в телеграм-канале Pravda Gerashchenko. На видео слышно, как очевидец отметил, что оккупанты ворвались в магазин и забрасывают мешки с едой в свои БМП.
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Россияне грабят магазины
""Великая российская освободительная армия" освобождает сельмаг от продуктов, или просто мародерствует", – говорится в сообщении.
Российские оккупанты грабят сельский магазин: смотрите видео
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