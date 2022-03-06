Про це повідомили у телеграм-каналі Pravda Gerashchenko. На відео чути, як очевидець зазначив, що окупанти вдерлися в магазин та закидують мішки з їжею у свої БМП.

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Росіяни грабують магазини

"Велика російська визвольна армія" звільняє сільмаг від продуктів, або просто – мародерствує", – мовиться в дописі.

Російські окупанти грабують сільський магазин: дивіться відео

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