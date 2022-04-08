Россияне гранатой заминировали домашнее кресло в Буче
8 апреля 2022 , 15:24Читати новину українською
Источник:телеграм Pravda Gerashchenko
На Киевщине продолжается зачистка территории после того, как ее покинули российские оккупанты. После себя враг оставил множество боеприпасов и заминировал даже кресло.
Оккупанты оставили заминированное кресло во дворе
Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил о заминированном кресле в Буче. Спасатели обнаружили гранату, привязанную к креслу во дворе.
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Очевидно, российские террористы не успели украсть кресло и передать его домой, поэтому решили прикрепить взрывное устройство.
Видео с заминированным креслом
Оккупанты заминировали Киевщину
- Глава МВД Денис Монастырский заявлял, что российские оккупанты оставили после себя множество растяжек возле домов и на входах в квартиры.
- Как рассказал Монастырский, каждый день на освобожденной Киевщине спасатели обнаруживают 4 – 5 тысяч взрывоопасных предметов.
- Он сообщил о трагическом случае, произошедшем 5 апреля. Гражданин погиб после того, как открыл багажник своего автомобиля, куда враг покинул гранату.
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