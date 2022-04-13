Россияне в гробах будут переворачиваться, – интервью с мэром Бучи о зверствах врага и наказании

31 марта украинские защитники освободили Бучу от российских оккупантов. В течение 33 дней город страдал от зверств военных России. Они безжалостно расстреливали, насиловали и пытали мирных жителей. "Братский народ", как они сами себя цинично называют, не щадил даже детей.

Каждый день правоохранители находят в Буче новые и новые изуродованные тела убитых. Само существование братских могил в XXI веке до сих пор шокирует. Оккупанты забирали жизнь у гражданских просто из-за их желания жить. Многие из погибших стремились эвакуироваться, найти пищу и лекарства в городе.

Как восстанавливается Буча после встречи с российскими захватчиками и безопасно ли возвращаться туда? Попробуют ли "путинские воины" снова штурмовать Киев и какова вероятность победы правосудия? В рамках проекта "Интервью 24" мы поговорили об этом с Анатолием Федоруком, мэром Бучи.

Возле церкви Андрея Первозванного, где было расположено одно из массовых захоронений местных, глава Бучи рассказал нам о "сюрпризах" от оккупантов, военных преступлениях военных путинского режима, эвакуации, реабилитации пострадавших, шовинизме россиян и возможном создании украинской версии "Моссада".

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Интервью с Анатолием Федоруком в видеоформате

Не хотелось бы, чтобы в мирной Буче люди подрывались и погибали

По состоянию на 12 апреля в Буче обнаружили тела 403 мирных жителей, убитых и замученных российскими военными за время оккупации.

В Организации Объединенных Наций Украину назвали одной из наиболее заминированных стран мира. Какая ситуация сложилась в Буче? Сколько растяжек, заминированных предметов, строений оставили российские оккупанты?

Практически ежедневно с 1 апреля до сих пор специалисты, которые занимаются вопросами разминирования, обнаруживают и обезвреживают десятки единиц (взрывоопасных предметов – 24 канал). Мы вынуждены были даже определить две локации для их утилизации в нашем регионе.

Взрывоопасные предметы в Буче, оставленные оккупантами / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Объем достаточно большой. Под телами убитых тоже находили "сюрпризы" от российских военных рашистов. И это мы еще не говорим о частных жилищах и объектах критической инфраструктуры.

Поэтому определенный период времени мы не могли обследовать сети газоснабжения и электропитания. Это было бы очень опасно делать без (сопровождения – 24 канала) саперов. Бригады не выполняли возложенные на них обязанности, чтобы не подвергать себя опасности.

Это довольно длительный, но важный процесс. Не хотелось бы, чтобы в мирной Буче и нашем регионе на Киевщине люди подрывались и гибли.

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Не все пострадавшие от насилия готовы об этом публично говорить

Мир всколыхнули истории о 14-летней девочке и 11-летнем мальчике, которых российские оккупанты изнасиловали в Буче. Что сейчас с ними? Как они себя чувствуют?

Эти вопросы могут комментировать только правоохранительные органы, потому что дети находятся на попечении правоохранительной системы. С ними работают психологи, чтобы вывести из этого состояния. Практически каждый человек, который находился в Буче во время оккупации, нуждается в определенном периоде реабилитации и работе психологов.

Бесследно не проходит то, что пришлось пережить гражданам. Такое количество убийств... Поэтому у нас достаточно большая проблема, с которой просто обязаны справиться.



Федорук говорит, что не все пострадавшие от насилия готовы публично об этом говорить / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

8 апреля омбудсмен Людмила Денисова рассказала о случаях ужасного бесчеловечного сексуального насилия против мирных граждан в Буче, в том числе детей. По ее словам, пять военных России изнасиловали 14-летнюю девочку.На глазах у мамы сексуальному насилию подвергся и 11-летний мальчик. Российские изверги привязали женщину к стулу, чтобы она смотрела, как издеваются над ее сыном.

Известно ли, сколько гражданских испытали сексуальное насилие со стороны российских оккупантов?

Сейчас я не владею такой точной, точной цифрой, а говорить предположениями будет некорректно с моей стороны. Все-таки это – индивидуально.

Не все пострадавшие от насилия, так или иначе, готовы публично об этом говорить. Сейчас они сотрудничают с компетентными правоохранительными органами и дают им показания.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в настоящее время известно о 25 девушках и женщинах 14 – 24 лет , которых неоднократно насиловали российские военные в подвале дома в Буче. Девять пострадавших забеременели.

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Верю, что мир вместе с Украиной доведет дело против России до суда

Буча сильно пострадала от зверств российских оккупантов. Военные страны-агрессора убили многих мирных жителей. По вашему мнению, появится ли в Украине аналог израильской спецслужбы "Моссад"? После Второй мировой войны это ведомство разведки и специальных задач нашло немало обидчиков евреев и впоследствии наказало их.

Я все-таки верю и надеюсь, что мировое общество вместе с Украиной доведет дело до суда. Неважно, будет ли это Гаагский международный уголовный суд или другой трибунал. Главное, чтобы правосудие состоялось. Украинский народ никогда не простит, если этого не произойдет.

Безответственность породит нашу ненависть ко всем без исключения россиянам в случае отсутствия справедливых приговоров за фактические преступления этих изуверов. Нельзя говорить, что только воины и Путин со своей политической стаей натворили такую ​​беду.

Федорук отмечает, что не только оккупанты и Путин натворили бед в Украине / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

84% российского общества – врачи, музыканты, педагоги, вся интеллигенция, рабочий класс поддерживают (действия главы Кремля – 24 канал). Россия как-то навязала своим гражданам, что нас нужно наказать за то, что у нас, простите, есть туалеты в домах. Их удивляли и не говорили о тех продвижениях, которые сделала Украина на пути к устойчивому развитию.

В наше государство пришла война за то, что мы стремились к развитию и взяли тот курс, где наше общественное мнение уже очерчено и юридически сформировано. Если правосудие не будет доминировать по отношению к этим уродам, то однозначно что-то аналогичное ("Моссаду" – 24 канал) будет. Думаю, что и после оглашения приговоров судов их будут преследовать члены семей пострадавших. Они в гробах будут переворачиваться.

Даже после великой победы, нужно быть готовыми к войне

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании Книги палачей Украины. По его словам, в нее впишут всех, кого ждет наказание.У "Моссада" немало успешных спецопераций, однако "Финал" стал одной из самых известных. В 1960 агенты службы нашли и похитили в Аргентине Адольфа Эйхмана, одного из организаторов геноцида евреев во время Второй мировой войны.

Напоследок хочу спросить вас, как происходила эвакуация людей из Бучи. До сих пор ощущаете возможную угрозу для города?

С первого дня начала войны каждый взрослый человек принимал решение – оставаться в городе или уезжать. Многие граждане поступили так, как они поступили. Это они сделали, учитывая те риски, которые были.

Мы, как местная власть, имея вызовы относительно захвата города, начали работать над тем, чтобы безопасно направить наших граждан в определенные коридоры. Давайте возьмем соотношение. (До вторжения России 24 февраля – 24 канал) В общине проживали 50 тысяч человек. Осталось 3 тысячи. Представьте, сколько людей уехало.

Федорук говорит, что даже после большой победы мы должны делать выводы и постоянно готовиться к новой агрессии / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Люди остались из-за работы, или потому, что не хотели или не имели куда уезжать. Весь период оккупации мы провели вместе с ними. Риски действительно есть. Поэтому мы не отдыхаем, что все – у нас мир. Мир придет только после великой победы нашего государства.

А теперь у нас есть, Слава Богу, только два братских народа. Один из них – белорусский, который позволяет через свою территорию заходить на Киевщину. Мы этот риск постоянно имеем, постоянно чувствуем и должны быть к нему готовы. Даже после великой победы мы должны делать выводы и быть готовыми к войне, к военной агрессии.