Оккупанты в Херсонской области пытаются запретить гривну

Во временно оккупированной Херсонской области россияне продолжают навязывать украинцам свои правила. Оккупанты пытаются ввести на захваченных территориях свою валюту.

русские захватчики вводят очередное бессмысленное нововведение. Оккупационные власти заявляют о запрете гривны на территории временно оккупированной Херсонщины.

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оккупанты запрещают гривну

Как сообщили в Херсонской ОГА, за соблюдением нового "распоряжения" следит так называемая оккупационная "полиция".

Оккупанты ходят по рынку и отслеживают людей, которые продают наличные деньги. Захватчики предупреждают херсонцев о том, что за выдачу гривны их ждет наказание.

Кроме того, по сообщениям местных, из магазинов начали изымать терминалы.

Как коллаборанты помогают захватчикам

В частности, россияне пытаются ввести так называемую "рублевую зону" в Бериславском районе Херсона. По информации Херсонской ОГА, за это отвечает местный коллаборант, которого оккупанты называют "председателем" района.

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Это бывший директор Бериславского педколледжа, с мая сотрудничающий с захватчиками. Он также занимается так называемой "перерегистрацией" местных предпринимателей по российскому законодательству.

Херсонская областная прокуратура сообщила так называемому "председателю Бериславского района" о подозрении в коллаборационной деятельности.

Ситуация в Херсонской области

В оккупированном регионе уже 2 месяца отсутствует мобильная связь украинских операторов.

Работает только ведущий интернет, однако трафик идет через россию, поэтому большинство сервисов и информационных ресурсов работают только с VPN,

– отметили в Херсонской ОГА.

Также не работают банки и "Укрпочта", поэтому людям очень сложно снять наличные.

Незаконное введение рубля: что известно

Еще в конце мая российские захватчики заявили об "официальном" переходе Херсона на рубли. Однако это так и не заработало. Даже сами же захватчики рассчитываются гривнами, которые воруют у людей.

Из-за сопротивления херсонцев оккупанты угрожают предпринимателям, которые не наклеят ценники в гривнах и рублях, жечь их магазины и уничтожать имущество.

Ставленики кремля вынуждают украинцев платить за коммунальные услуги в рублях. "Херсонводоканал" выставляет счета херсонцам в рублях по тарифам, утвержденным так называемой оккупационной "властью".

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