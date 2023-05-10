Журналисты спросили у Дмитрия Кулебы, почему, по его мнению, россияне не атакуют Зеленского, когда тот находится в поезде.

Пусть пьет меньше водки, – Кулеба ответил на призывы Медведева "ликвидировать Зеленского"

Если бы у России была возможность убить президента, они бы это сделали

Владимир Зеленский путешествует за границу поездом. Журналистов заинтересовало, почему россияне не атакуют поезд, в котором передвигается украинский президент. Дмитрий Кулеба отметил, что неоднократно также задавал себе этот вопрос. Но если бы россияне могли убить Зеленского, они непременно это сделали бы.

Я несколько раз задавал себе этот вопрос, но потом один из сотрудников Службы безопасности, с которым я разговаривал, сказал: "Вы можете не беспокоиться, это наша работа". Поэтому я благодарю. Да и вообще, вся железнодорожная система в Украине работала всю войну. Наша безопасность должна быть хорошей, и не так просто атаковать движущийся поезд,

– сказал Кулеба.

Он добавил, что если бы россияне могли убить президента Зеленского, они бы непременно попробовали.

Мы принимаем быстрые и разумные решения и действуем лучше, чем многие ожидали,

– добавил он.

Отметим, что накануне заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев призвал "физически уничтожить" Владимира Зеленского . На его истерические угрозы отреагировал сам Зеленский. Президент сказал, что ему не интересны его угрозы. Он также посоветовал россиянам подумать, как изменить лучшую жизнь в собственной стране.

Россияне уже пытались убить Зеленского