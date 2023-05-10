Журналисты спросили у Дмитрия Кулебы, почему, по его мнению, россияне не атакуют Зеленского, когда тот находится в поезде.
Пусть пьет меньше водки, – Кулеба ответил на призывы Медведева "ликвидировать Зеленского"
Если бы у России была возможность убить президента, они бы это сделали
Владимир Зеленский путешествует за границу поездом. Журналистов заинтересовало, почему россияне не атакуют поезд, в котором передвигается украинский президент. Дмитрий Кулеба отметил, что неоднократно также задавал себе этот вопрос. Но если бы россияне могли убить Зеленского, они непременно это сделали бы.
Я несколько раз задавал себе этот вопрос, но потом один из сотрудников Службы безопасности, с которым я разговаривал, сказал: "Вы можете не беспокоиться, это наша работа". Поэтому я благодарю. Да и вообще, вся железнодорожная система в Украине работала всю войну. Наша безопасность должна быть хорошей, и не так просто атаковать движущийся поезд,
– сказал Кулеба.
Он добавил, что если бы россияне могли убить президента Зеленского, они бы непременно попробовали.
Мы принимаем быстрые и разумные решения и действуем лучше, чем многие ожидали,
– добавил он.
Отметим, что накануне заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев призвал "физически уничтожить" Владимира Зеленского. На его истерические угрозы отреагировал сам Зеленский. Президент сказал, что ему не интересны его угрозы. Он также посоветовал россиянам подумать, как изменить лучшую жизнь в собственной стране.
Россияне уже пытались убить Зеленского
- Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказывал, что в конце февраля и начале марта 2022 года был жаркий период, когда Россия пыталась ликвидировать президента Украины. По его словам, пока признаков таких планов неприятеля нет, но угроза для президента существует всегда.
- Также журналисты The Wall Street Journal писали о том, что за три недели до полномасштабного вторжения Путин вызвал Кадырова в Москву для "выработки стратегии" убийства Зеленского. 25 февраля кадыровцы зашли в Украину тремя колоннами бронетехники – первая группа была уничтожена на подступах к Киеву. Две другие были вынуждены перегруппироваться и прекратить наступление, так и не дойдя до украинской столицы.