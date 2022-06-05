Россияне хотели убежать через границу, но их поймали свои и заставили вернуть на фронт
Источник:Главное управление разведки
Российские захватчики пытаются избегать прямых встреч с военными Вооруженных сил Украины, а затем пытаются даже бежать через границу.
Россияне боятся ВСУ
Не помогают даже угрозы и заградительные отряды так называемых "кадыровцев". Нравственное состояние русской армии катастрофическое.
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Несмотря на угрозы привлечения к уголовной ответственности, заградительные отряды так называемых "кадыровцев" и усиленный контроль со стороны "личников" и пограничников, российские кафиры всеми возможными способами пытаются покинуть территорию Украины,
– говорится в сообщении.
В разведке отмечают, что командование 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии России скрывает массовые дезертирства и угрожает солдатам расстрелами.
Пытаются убежать через границу
Одно из подразделений бригады было задержано при попытке пересечения государственной границы в районе пункта пропуска "Шияне" (Белгородская область). Их насильственно вернули в зону активных боевых действий.
Теперь в подразделении обсуждается возможность сдачи в плен защитникам Украины. И это не удивительно, ведь это единственный шанс выжить.
Потери среди личного состава не придают мотивации врагу
По состоянию на 5 июня украинские воины ликвидировали уже около 31 150 кафиров . Также российские захватчики потеряли немало техники.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. По данным Генштаба ВСУ, сюда для доукомплектования понесших потери подразделений враг опрокинул более 20 единиц вооружения и военной техники.
К слову, за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 5 атак врага: уничтожены 3 танка, 4 артиллерийские системы, 11 боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники.
ВСУ успешно сдерживают российские атаки
Специалисты Института изучения войны подчеркнули, что украинские войска успешно тормозят российских захватчиков в Луганской области. Так что попытки наступления россиян на Северодонецком направлении провальны.
Зато контратаки ВСУ в Северодонецке успешны. Как известно, еще 3 июня украинские защитники отражали наступления России на Северодонецк и активно препятствовали продвижению России на Лисичанск с юго-запада.
По словам руководителя Луганской ОВА Сергея Гайдая, город на половину контролируют ВСУ , наполовину пока российские захватчики. Однако Гайдай считает, что ВСУ имеют возможность отразить город у российской армии.