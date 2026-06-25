В СБУ объяснили, что враг таким образом хотел получить доступ к важной информации военного, политического и экономического характера, по которой обменивались пользователи, а также похитить их личные данные.
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Как россияне хотели "взломать" мессенджеры чиновников и военных?
Для подобных кибератак российские хакеры используют различные инструменты и методы. Например, для выманивания паролей к аккаунту враг чаще всего посылает рассылку СМС от имени команд поддержки.
Оккупанты маскируют свои действия под работу официальных ботов. Чаще такие сообщения поступают утром, когда пользователи наиболее уязвимы из-за своего физического и эмоционального состояния.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
В СБУ подчеркнули, что враг атакует не только организации, должностных лиц или публичных лиц, но и личные аккаунты украинцев.
Граждан призвали придерживаться базовых правил кибергигиены:
- регулярно проверять свои активные сессии в мессенджере и завершать все неизвестные подключения;
- включить двухфакторную аутентификацию;
- использовать сложный буквенно-цифровой PIN-код;
- никому не передавать коды подтверждения, PIN-коды, пароли и ключи восстановления аккаунта;
- не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они поступили от знакомых. Их аккаунт может быть уже сломан;
- не открывать файлы из неизвестных или сомнительных чатов, особенно если вас просят сделать это с компьютера;
- не сканировать QR-коды, поступившие от неизвестных ботов или пользователей. Через них злоумышленники могут подключить устройство к чужому аккаунту.
Напомним, что Украина получила новый инструмент защиты, позволяющий быстро привлекать европейских киберспециалистов в случае серьезных атак. Речь идет о Резерве кибербезопасности ЕС – это группа проверенных экспертов и компаний, которые могут быть вызваны для помощи во время масштабных кибератак.