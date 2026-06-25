В СБУ объяснили, что враг таким образом хотел получить доступ к важной информации военного, политического и экономического характера, по которой обменивались пользователи, а также похитить их личные данные.

Смотрите также Сибига призвал Европу внимательно следить за мобилизационными учениями в Беларуси

Как россияне хотели "взломать" мессенджеры чиновников и военных?

Для подобных кибератак российские хакеры используют различные инструменты и методы. Например, для выманивания паролей к аккаунту враг чаще всего посылает рассылку СМС от имени команд поддержки.

Оккупанты маскируют свои действия под работу официальных ботов. Чаще такие сообщения поступают утром, когда пользователи наиболее уязвимы из-за своего физического и эмоционального состояния.

В СБУ подчеркнули, что враг атакует не только организации, должностных лиц или публичных лиц, но и личные аккаунты украинцев.

Граждан призвали придерживаться базовых правил кибергигиены:

регулярно проверять свои активные сессии в мессенджере и завершать все неизвестные подключения;

включить двухфакторную аутентификацию;

использовать сложный буквенно-цифровой PIN-код;

никому не передавать коды подтверждения, PIN-коды, пароли и ключи восстановления аккаунта;

не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они поступили от знакомых. Их аккаунт может быть уже сломан;

не открывать файлы из неизвестных или сомнительных чатов, особенно если вас просят сделать это с компьютера;

не сканировать QR-коды, поступившие от неизвестных ботов или пользователей. Через них злоумышленники могут подключить устройство к чужому аккаунту.

Напомним, что Украина получила новый инструмент защиты, позволяющий быстро привлекать европейских киберспециалистов в случае серьезных атак. Речь идет о Резерве кибербезопасности ЕС – это группа проверенных экспертов и компаний, которые могут быть вызваны для помощи во время масштабных кибератак.