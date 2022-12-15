Россияне хотели зайти в Бахмут, но отказались от этой идеи, – в Минобороны назвали причину

Россияне по-прежнему основные силы сконцентрируют на Донбассе. Они пытаются оцепить Бахмут. Враги хотели зайти туда, но ничего не вышло.

ВСУ не дали оккупантам зайти в город. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает 24 канал.

Кстати говоря Россияне более 3 месяцев штурмовали Бахмут, чтобы продвинуться на 3 – 5 километров

Россияне имеют безумные потери

Да, очевидно, россияне отказались от этой идеи, поскольку имеют огромные потери. Однако Маляр отметила, что цели кафиров не изменились. Они хотят выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Там идут упорные бои.

Чиновница отметила, что наши защитники мужественно стоят на защите Бахмута. Однако у этого есть высокая цена.

"Прогресс" кафиров возле Бахмута