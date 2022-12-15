Россияне хотели зайти в Бахмут, но отказались от этой идеи, – в Минобороны назвали причину
15 декабря 2022, 20:14Читати новину українською
Россияне по-прежнему основные силы сконцентрируют на Донбассе. Они пытаются оцепить Бахмут. Враги хотели зайти туда, но ничего не вышло.
ВСУ не дали оккупантам зайти в город. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает 24 канал.
Кстати говоря Россияне более 3 месяцев штурмовали Бахмут, чтобы продвинуться на 3 – 5 километров
Россияне имеют безумные потери
Да, очевидно, россияне отказались от этой идеи, поскольку имеют огромные потери. Однако Маляр отметила, что цели кафиров не изменились. Они хотят выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Там идут упорные бои.
Чиновница отметила, что наши защитники мужественно стоят на защите Бахмута. Однако у этого есть высокая цена.
"Прогресс" кафиров возле Бахмута
- оккупанты несколько месяцев штурмуют Бахмут. Впрочем, аналитики отмечают, что им удалось продвинуться всего несколько километров. Хотя пропагандисты разбрасываются заявлениями относительно "освобождения" Донбасса.
- Каждый день Россия теряет более сотни своих солдат, пытаясь продвинуться на Бахмутском направлении и захватить позиции ВСУ.
- Кстати, захватчики сменили тактику. Ранее они использовали батальонно-тактические группы, а сейчас применяют меньшие группировки и действуют в количестве от 7 до 30 человек.
- Однако из-за провалов на фронте захватчики обстреливают город. Бахмут стирают с лица земли.