Россияне хотят катастрофической ситуации, чтобы к ним пришли на поклон, – советник главы МВД

Украинская сторона делает все возможное, чтобы организовать гуманитарные коридоры. Однако 5 марта враг в очередной раз сорвал договоренности.

Это мелкая месть подлых врагов за то, что им не сдались в первый день. Об этом в эфире 24 канала заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Важно Программа минимум – гуманитарные коридоры, – Арахамия о переговорах с Россией

Как он заметил, россияне сначала якобы идут на переговоры, а потом отказываются. Оккупанты заявляют, что Украина сорвала гуманитарные коридоры.

Позиция их очень проста: довести до почти катастрофической ситуации, чтобы к ним пришли на поклон. То есть единственная мотивация – довести до ситуации "хуже не бывает",

– подчеркнул Денисенко.

Вадим Денисенко прокомментировал срыв гуманитарных коридоров: смотрите видео

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