Це дрібна помста підлих ворогів, за те, що їм не здались у перший день. Про це в ефірі 24 каналу заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Важливо Програма мінімум – гуманітарні коридори, – Арахамія про переговори з Росією

Як він зауважив, росіяни спочатку нібито йдуть на переговори, а потім відмовляються. Окупанти заявляють, нібито це Україна зірвала гуманітарні коридори.

Позиція їх дуже проста: довести до майже катастрофічної, щоб до них пішли на поклін. Тобто єдина мотивація – довест и ситуацію до такої, що "гірше не буває",

– наголосив Денисенко.

Вадим Денисенко прокоментував зірвання гуманітарних коридорів: дивіться відео

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