Россияне хотят обойти санкции Запада: везут еду, лекарства и запчасти из страны ЕС
8 марта 2022 , 01:32Читати новину українською
Источник:твиттер alexxbezz
Россияне цинично пытаются обойти санкции Запада. В частности, везут еду, лекарства и запчасти из страны ЕС. Схему разоблачил украинский бизнесмен Мирослав Загорский.
Граждане страны-оккупанты загружают товары в Германии. Дальше их везут белорусские грузовики.
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Украинский бизнесмен Мирослав Загорский обнаружил канал, с помощью которого россияне обходят санкции. Загружают в Германии товары и везут через польскую границу. Белорусскими грузовиками,
– говорится в сообщении.
Россияне пытаются обойти санкции Запада: смотрите видео
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