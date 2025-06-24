Закрепиться на правом берегу Днепра технически почти невозможно, поэтому нынешние атаки имеют лишь сдерживающий характер. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

Смотрите также ВСУ освободили село на Сумщине, а оккупанты продвинулись на 4 направлениях: обзор фронта ISW

Какова ситуация на фронте

Российские войска пытаются сдержать и связать Вооруженные Силы Украины на двух направлениях – Сумском и Херсонском. Основной удар, судя по перемещению резервов, готовится в Донецкой области и части Запорожской – от Гуляйполя до Северска, Константиновки, Славянска. Ширина фронта на этом участке составляет около 300 километров. Именно это направление, вероятно, станет главным для противника, с целью захвата всей территории Луганской и Донецкой областей.

Как отметил военный эксперт, на Херсонщине россияне пытаются сначала заходить на острова с левого берега, обустраивают там базы, а затем осуществляют попытки прорваться на правый берег. Однако создать серьезное давление на этом направлении для них почти невозможно.

Правый берег Днепра имеет преимущество – он высокий, что затрудняет противнику любое закрепление. Для формирования даже тактического плацдарма нужны значительные ресурсы: техника, боеприпасы, оружие, еда, логистика. Без надежных понтонных переправ обеспечить и удержать такой плацдарм нереально. К тому же, нижнее течение Днепра быстрое и довольно широкое, что делает возведение понтонных мостов практически невозможным. Их содержание требует постоянной поддержки катеров.

Теоретически можно об этом говорить, но технически – нет. Фактически, это билет в один конец,

– отметил Роман Свитан.

Несмотря на это, россияне будут пытаться штурмовать правый берег. Их главная задача здесь – не прорыв или создание полноценного плацдарма, а связывание украинских сил на этом участке фронта.