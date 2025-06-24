Закріпитися на правому березі Дніпра технічно майже неможливо, тому тамтешні атаки мають лише стримувальний характер. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

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Яка ситуація на фронті

Російські війська намагаються стримати та зв'язати Збройні Сили України на двох напрямках – Сумському та Херсонському. Основний удар, судячи з переміщення резервів, готується в Донецькій області та частині Запорізької – від Гуляйполя до Сіверська, Костянтинівки, Слов'янська. Ширина фронту на цій ділянці становить близько 300 кілометрів. Саме цей напрямок, ймовірно, стане головним для противника, з метою захоплення всієї території Луганської та Донецької областей.

Як зазначив військовий експерт, на Херсонщині росіяни намагаються спершу заходити на острови з лівого берега, облаштовують там бази, а потім здійснюють спроби прорватися на правий берег. Проте створити серйозний тиск на цьому напрямку для них майже неможливо.

Правий берег Дніпра має перевагу – він високий, що ускладнює противнику будь-яке закріплення. Для формування навіть тактичного плацдарму потрібні значні ресурси: техніка, боєприпаси, зброя, їжа, логістика. Без надійних понтонних переправ забезпечити та утримати такий плацдарм нереально. До того ж, нижня течія Дніпра швидка та доволі широка, що робить зведення понтонних мостів практично неможливим. Їхнє утримання потребує постійної підтримки катерів.

Теоретично можна про це говорити, але технічно – ні. Фактично, це квиток в один кінець,

– зазначив Роман Світан.

Попри це, росіяни намагатимуться штурмувати правий берег. Їхнє головне завдання тут – не прорив або створення повноцінного плацдарму, а зв'язування українських сил на цій ділянці фронту.