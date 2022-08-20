россияне хотят, чтобы оккупированный Донбасс отстраивали рабочие из Северной Кореи

Россияне хотят привлечь северокорейских рабочих для восстановления оккупированного Донбасса. Говорят, что они "вкладываются в расходы и сметы".

Об этом сказал заместитель главы российского правительства марат хуснулин. Его заявление процитировали российские СМИ, передает 24 канал.

Кстати путин заговорил об укреплении отношений с Северной Кореей ради "безопасности и стабильности"

В кремле говорят, что строители из КНДР хороши "по стоимости"

По словам кремлевского чиновника, обратились строители из КНДР с предложением поехать на Донбасс. хуснулин уверяет, якобы северокорейские рабочие умеют работать и "очень продуктивны в работе". По стоимости рабочие, как говорит россиянин, "вкладываются в расходы и сметы".

В кремле полагают, что это возможно, если "юридических проблем не будет".

россия и КНДР "укрепляют отношения"

Заметим, накануне путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын обменялись любезностями по поводу 77-й годовщины "освобождения" КНДР. российский диктатор собирается "укреплять отношения".

В июле Северная Корея решила признать квазиобразование на Донбассе, чем похвастался предводитель боевиков денис пушилин. В ответ Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей.

Детальнее – россия хочет привлечь рабочих из КНДР к "восстановлению": видео