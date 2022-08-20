Про це сказав заступник глави російського уряду марат хуснулін. Його заяву процитували російські ЗМІ, передає 24 канал.

До речі путін заговорив про зміцнення відносин з Північною Кореєю задля "безпеки і стабільності"

У кремлі кажуть, що будівельники з КНДР хороші "за вартістю"

За словами кремлівського чиновника, звернулися будівельники з КНДР із пропозицією поїхати на Донбас. хуснулін запевняє, мовляв, північнокорейські робітники вміють працювати й "дуже продуктивні у роботі". За вартістю робітники, як каже росіянин, "вкладаються у витрати та кошториси".

У кремлі думають, що це можливо, якщо "юридичних проблем не буде".

росія та КНДР "зміцнюють відносини"

Зауважимо, напередодні путін та очільник Північної Кореї КІм Чен Ин обмінялися люб'язностями щодо 77-ї річниці "визволення" КНДР. російський диктатор збирається "зміцнювати відносини".

У липні Північна Корея вирішив визнати квазіутворення на Донбасі, чим похвалився ватажок бойовиків денис пушилін. У відповідь Україна розірвала дипломатичні відносини з Північною Кореєю.

Детальніше – росія хоче залучити робітників із КНДР до "відбудови": відео