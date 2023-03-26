Об этом в эфире 24 Канала заявил премьер-министр Независимого Татарстана Рафис Кашапов. Он отметил, что активисты народных меньшинств ведут активную работу, а в российских регионах, в том числе подпольно, образовались партии, которые примут участие в Форуме свободных народов России.

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Что такое Форум свободных народов

Это платформа для коммуникации представителей коренных народов России, цель которых полная, контролируемая и ненасильственная реконструкция этого государства, распад империи. По словам Рафиса Кашапова, сюда вошли представители многих народов, в частности Сибири, Кавказа, Урала.

"Следующий форум должен состояться в конце апреля в Вашингтоне. Там я подниму важный вопрос о формировании татарско-офицерского состава. Потому что когда наступит час "Х", мы должны поднять народ на вооруженное восстание. В настоящее время во властных структурах сидят марионетки московского Кремля. Тех, кто защищает московитов, мы должны выбросить", – отметил премьер-министр Независимого Татарстана.

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Сколько татар поддержат восстание

Рафис Кашапов называет цифру в 64% – именно столько жителей Татарстана поддержали независимость республики во время референдума.

"Мы ведем общественно-политическую работу в масштабах всей России. Потому что татары не только в Татарстане. Все помнят, как уничтожали наше государство, устраивали геноцид. Именно это происходит в Украине. Это было в Сирии, Грузии, Молдове, Дагестане – они видят, но противостоять не могут. Машина репрессий очень жестоко работает", – отметил он.

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