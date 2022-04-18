Россияне хотят "подарить" Донбасс своему фюреру уже к Пасхе, – Данилов

В настоящее время российские войска пытаются идти в контрнаступление в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Ранее это заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, впоследствии это подтвердил и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Сейчас крайний предел для российских оккупантов – 24 апреля. Об этом Данилов заявил в эфире единственного телемарафона, сообщает 24 канал.

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Россияне пытаются одержать хоть какую-то "победу" и почему-то всегда пытаются успеть к праздникам. Ранее сообщалось, что враг хочет захватить Донбасс до 9-10 мая, но на самом деле Россия сильно спешит.

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Они уже к Пасхе ставят (хотя не знаю, какое они к Богу имеют отношение), но они ставят себе задачу – получить полностью Донецкую и Луганскую области и сделать такой "подарок" своему фюреру,

– сказал Данилов.

Он согласился с Будановым, что им вряд ли это удастся. По словам секретаря СНБО, ВСУ стоит и обороняется, а когда нужно – идет в контратаку.

Мы свои земли отдавать не будем! Маленький это городок, большой город – это для нас наша родная земля,

– добавил он.

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