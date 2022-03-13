Россияне хотят показать, что нет ни одного безопасного места в Украине, – МВД

Захватчики продолжают обстреливать украинские города, в частности, утром 13 марта ударили по Львовщине. В Министерстве внутренних дел объяснили, что Россия хочет показать, что в Украине нет ни одного безопасного места.

Атаку на Яворовский полигон, что на Львовщине в национальном эфире прокомментировал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, сообщает 24 канал.

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Россия хочет показать, что по всей Украине опасно

Это делается, потому что россияне пытаются показать: нет ни одного безопасного места в Украине, места, где можно быть спокойным,

– отметил Денисенко.

Так враг хочет деморализовать украинское общество. Советник министра объяснил, что свидетельством этого являются длительные воздушные тревоги почти на всей территории страны как в ночь на 12, так и на 13 марта. Делают это не просто так, ведь россияне отдают себе отчет, что на Львовщине, Прикарпатье и Тернопольщине есть много переселенцев.

Атака россиян на Яворовский полигон

Утром 13 марта жители Львова и области впервые за время войны услышали звуки взрывов. Впоследствии стало известно, что россияне нанесли авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области. Враг выпустил 8 ракет.

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