Россияне планируют строительство железной дороги в Мариуполе: Андрющенко рассказал особенности

Российские оккупанты еще с осени хвастаются строительством железной дороги Крым – Ростов-на-Дону, которая должна была бы проходить через Азовское побережье – Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.

Однако, вероятнее всего, строительство затянется на годы и оно пока только в планах. Несмотря на это, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что есть риск строительства другой железной дороги.

Интересно В Мариуполе расцвел яркий "хлопок" в месте базирования россиян: эффектное видео

Первая железная дорога

Советник мэра Мариуполя объяснил, что россияне постоянно визжат о железной дороге, которая должна соединить Ростов-на-Дону с Крымом и будет проходить по побережью Азовского моря – через Бердянск, в направлении Мелитополя и зайдет непосредственно в полуостров.

Там, как говорится, еще и конь не валялся. Единственное, что в Новоазовском и Мариупольском районах они расчищают земельный участок как подготовку для строительства ветки от территории России – от нашей естественной границы до города Мариуполя. Поэтому сейчас активные работы точно не ведутся,

– отметил Андрющенко.

По ветке, которая должна уже связать между собой Мариуполь и Запорожскую область, то зимой Мариупольский райсовет обнародовал документы. В них говорилось о согласовании предоставления земельных участков под строительство этой железной дороги вдоль Азовского моря.

Вторая железная дорога

По словам Андрющенко, россияне тянут железную дорогу из Ростова-на-Дону. Фактически, это реанимация того сообщения, которое существовало до 2014 года и соединяло Мариуполь с Москвой. Оккупанты чинят этот участок, часть которого строят заново. В частности, возводят новый мост в районные поселка Гранитного. В этом районе действительно ведутся определенные работы. Железная дорога должна врезаться в имеющуюся ветку между Мариуполем и Волновахой.

В то же время в Мариуполе оккупанты только пытаются починить ветку, которая стартует из порта и заканчивается на волновахском железнодорожном узле – это то, что не очень анонсируется россиянами, но стало известным благодаря украинским пабликам.

Если говорить с точки зрения рисков, то действительно надо смотреть на поселок Гранитное на севере Мариупольского района. Там строительство идет. Все остальное – это пока намерения, планы, подготовки, расчистки. Это на годы на самом деле,

– отметил Петр Андрющенко.

О строительстве железной дороги Мариуполь – Донецк