Вместо ностальгии – отвращение: что еще удалось уничтожить России

У моего поколения украли часть молодости, часть памяти, часть мифологии. Украли песни, которые мы пели молодыми. Украли "Вальс Бостон", "Белорусский вокзал", "Пора-пора-порадуемся"... Все, до чего могли дотянуться, запачкали своими имперскими руками.

Отвращение ко всему русскому

Слава богу, Высоцкий уже умер, и Галич тоже. Иначе случилось бы с ними то, что и с Юнной Мориц. Как можно смотреть старые "Три Мушкетера", видя перед собой сошедшего с ума Боярского? Как можно смотреть "Рабу Любви" авторства неадекватного Михалкова?

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Телецентр "Останкино" для меня уже не воспоминание о молодости, о клубе "Что? Где? Когда?", а фабрика фейков, к которой противно подойти. Почему-то совсем не хочется спрашивать лишний билет в московские театры. Машков, Миронов, Безруков... Да о чем вы говорите? Маленькую Ахеджакову выгнали за гражданскую позицию, лишили возможности дожить на сцене в последние годы.

В Эрмитаж, где я впервые увидел Роденовскую "Весну", почему-то не тянет. В Лувр, Прадо, Метрополитен тянет, а в Эрмитаж нет. И сам не пойму почему. Наверное, что-то особенное разлилось в сыром питерском воздухе, перебивая гнилую вонь стоячей воды. Рашизм, путинизм, ксенофобия – это впечатляет больше шедевров Растрелли.

Даже об общей победе, оплаченной миллионами жизней, вспоминать не хочется. Ведь, как оказалось, они могли победить и без нас. Да и была ли победа, если мы "нацисты" и "немецкие приспешники" и нас надо уничтожить? Освободить "исконно русские земли" от украинцев. Бомбить Киев. Насиловать в Буче. Изуродовать Ирпень.

Украденных воспоминаний оказалось мало

Им было мало украсть воспоминания – одними воспоминаниями сыт не будешь. Они украли Крым. Они испоганили леса под Кременной, куда я мечтал приехать порыбачить с семьей. Набили их ржавым железом, минами, горелыми машинами. Они уничтожили вековые сосны, отравили землю полусгнившими трупами, утопили в Северском Донце свои танки, перегородили растяжками тропы. Пришли освободители! Радуйтесь!

Они украли у нас Бердянск с его косой, бычками и домом у моря. Украли Геническ с нескончаемой Арабаткой. Скадовск с йодистым запахом водорослей и отборными комарами.

Они убили Мариуполь, где жили и познакомились мои дедушка с бабушкой. Они разрушили Бахмут, где познакомились мои тесть и теща. Они стреляли по Николаеву, где родилась моя жена. Они долбят по Сумской области, где вырос мой отец. Искалечили Чернигов, мучают Харьков и Херсон. Мой родной город Днепр теперь хоронит убитых российской ракетой земляков. Она попала в жилой дом, недалеко от дома моих родителей. В обычный жилой дом.

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Им не дают покоя Одесса, Очаков, Запорожье. Они и их хотят превратить в Мариуполь. Они все хотят превратить в Мариуполь. Заповедная Кинбурнская коса теперь на много лет станет зоной бедствия, потому что они туда пришли. Им всегда мало. Им главное не захватить, приумножить и улучшить, а дотянуться, украсть, сломать, опозорить, сделать нежилым, непригодным для использования. Чтобы если уж им не досталось, то и некому.

Совместное будущее невозможно

Общего прошлого больше нет. Совместное настоящее – кровопролитная, разрушительная война. Общему будущему никогда не быть. Никто не захочет иметь что-то общее с убийцей, насильником, вором и вандалом.

Они уничтожили и покалечили все, что смогли и даже больше. От воспоминаний до языка общения. Нет желания иметь ничего общего. Даже того, что было, вспоминать не хочется. То, что еще недавно вызвало ностальгию, теперь вызывает отвращение.