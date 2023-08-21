Хотят реванша и отвлечь ВСУ: в Минобороны рассказали о планах россиян насчет Харьковщины

В Минобороны назвали ситуацию на Лиманском и Купянском направлениях очень сложной. Купянск страдает от серьезных обстрелов.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала в эфире телемарафона, что Силы обороны останавливают врага. Однако этот процесс достаточно сложен, передает 24 Канал.

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Какую задачу поставили россияне

Заместитель Алексея Резникова сообщила, что российские оккупанты хотят выйти на границы Донецкой области. Также они стремятся к реваншу на Харьковщине. Захватчики пытаются снова захватить те территории в Харьковской области, которые наши защитники освободили осенью 2022 года.

Кроме того, они (россияне – 24 Канал) с большой вероятностью хотят отвлечь наши силы от успешного наступления на Бахмутском направлении. Чтобы мы не могли силы концентрировать там, а вынуждены были их распылять по разным направлениям, где они усиливаются,

– объяснила Маляр.

Она отметила, что это обострение было уже почти 2 недели. ВСУ очень мощно там уничтожили вражеские силы. По ее словам, может показаться, что количество обстрелов и боев вроде бы уменьшилось, но на самом деле это не означает, что россияне отказались от своих планов. Они перегруппировываются, подтягивают новые войска и собираются снова предпринимать попытки наступления. Они у окупантов неудачные, но бои идут очень ожесточенные.

Другие заявления заместителя министра обороны