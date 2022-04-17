Россияне хотят сделать Мариуполь местом показательной расправы, как Алеппо, – Арестович

Оккупанты не идут на какие-либо договоренности о Мариуполе и просто убивают мирных людей. Алексей Арестович считает, что россияне хотят совершить там показательную расправу, как делали это в сирийском Алеппо.

Об этом советник главы Офиса Президента рассказал в эфире 24 канала.

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Бои идут только на "Азовстали"

Он сообщил, что пока нет достаточного количества оружия для деблокады Мариуполя.

По словам Арестовича, городской глава Мариуполя рассказал, что бои идут не только на "Азовстали", но и на улице, расположенной в нескольких километрах от нее.

"То есть российские сообщения о том, что они оцепили и выдвинули ультиматимы – это все информационная борьба. Не обращайте внимание на то, что говорят россияне", – попросил он.

Советник главы ОП подчеркнул, что защитники Мариуполя держатся. Украинское командование, как может, оказывает помощь.

Из Мариуполя хотят сделать Алеппо

Арестович заявил, что для президента тема Мариуполя – №1. Он прилагает сверхчеловеческие усилия, чтобы договориться с руководителями международных организаций и стран мира, чтобы повлиять на Россию и вывезти хотя бы гражданские. Но оккупанты этого не дают.

Мы должны понимать, что война – это двусторонний процесс, не все зависит от коллективного давления мирового сообщества. Россияне хотят сделать Мариуполь показательным местом – сделать там показательную расправу, как они поступить из Алеппо в Сирии.

– заверил он.

Советник главы ОП надеется, что в ближайшее время выйдет уговорить российский режим хотя бы на гуманитарные коридоры.

Смотрите полное видео разговора с Алексеем Арестовичем:

К слову, российские военные не могут взять Мариуполь из-за мощного сопротивления Вооруженных Сил Украины. Украинские воины мужественно стоят на защите города. Героическая защита Мариуполя попала на видео – смотрите его в статье.

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