Россия создает на прообережье Херсонщины "мертвую зону", – Волошин

Россия продолжает наступать на украинские земли. В частности, на правобережье Херсонской области враг пытается создать так называемую "мертвую зону".

Там оккупанты намеренно бьют по жилой застройке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Сил обороны юга Владислава Волошина в эфире "Новости LIVE".

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Какая ситуация на Херсонщине

По словам Волошина, россияне "охотятся" на мирных жителей правобережной Херсонщины. Они стремятся создать там "мертвую зону", заставив людей покинуть свои дома.

Он добавляет, что сейчас между жителями правобережья и левым берегом, где находятся российские военные, есть только река Днепр. По его мнению, при сегодняшних обстоятельствах это достаточно небольшое расстояние.

Враг находится совсем недалеко и осуществляет огневое воздействие на наше население, применяя FPV-дроны почти как на охоте. Враг пытается создать там "мертвую зону", нанося удары и по мирному населению, и по гражданской застройке, чтобы в прибрежной зоне были только военные, чтобы по ним он мог беспрепятственно наносить эти удары,

– объясняет Волошин.

Он отмечает, что ради этого российские солдаты применяют тактику террора против местного населения. По словам представителя Сил обороны юга, они целенаправленно убивают мирных людей, разрушают гражданский транспорт и жилые дома.

Ранее в ВСУ рассказали, что российская армия усилила попытки форсировать реку Днепр в Херсонской области, применяя небольшие группы, которые поддерживаются дронами. Несмотря на то, что на левобережной Херсонщине пока не наблюдается достаточных сил для массированного форсирования, обстрелы правобережья усиливаются.