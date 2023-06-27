Цель россиян – теракт на одной из АЭС, но СБУ задерживает враждебных агентов, – политический эксперт

Украина – одна из немногих стран, которая находится в состоянии войны, где при этом нет успешных взрывных действий врага. Это заслуга СБУ, предупреждающая теракты.

Такое мнение высказал политический эксперт Александр Черненко в своем блоге. По его словам, благодаря СБУ все усилия врага в этом направлении не имеют успеха.

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Крайне важно, что все усилия России на этом направлении терпят неудачу. СБУ своевременно предупреждает попытки россиян совершить теракты на украинских АЭС. Здесь можно вспомнить опыт Израиля, которая научилась эффективно противодействовать постоянной угрозе терактов со стороны врага. И крайне важно, что все попытки россиян совершить диверсии, обезвреживаются "украинским Моссадом" еще на этапе подготовки,

– акцентирует политолог.

Черненко считает, что Россия хочет устроить провокацию на одной из атомных станций, контролируемых Украиной.

"Россияне не могут ударить по АЭС ракетами, а больше заинтересованы в диверсиях на станциях. Тогда можно будет заявить, что именно украинская сторона не способна обеспечить безопасность атомной энергетики на своей территории. Атомные провокации являются отличным средством давления на европейских партнеров. Они боятся "второго Чернобыля", который понесет разрушительные последствия за пределы Украины", – подчеркивает эксперт.

В подтверждение своих слов Черненко приводит сообщение, что СБУ сорвала уже две попытки разведать оборону Южноукраинской АЭС.

Эта АЭС особенно важна для врага. Станция находится ближе всего к линии фронта. Русские неудачно пытались захватить ее еще в первые дни войны. И с тех пор постоянно пытаются проводить разведывательные и диверсионные действия вокруг этого объекта, – пишет Черненко.

Напомним ранее, СБУ сообщила, сорвавшую уже две попытки российских спецслужб разведать оборону Южноукраинской АЭС.