Таку думку висловив політичний експерт Олександр Черненко у своєму блозі. За його словами, завдяки СБУ всі зусилля ворога у цьому напрямку не мають успіху.

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Вкрай важливо, що всі зусилля Росії на цьому напрямку зазнають невдачі. СБУ вчасно попереджає спроби росіян здійснити теракти на українських АЕС. Тут можна згадати досвід Ізраїлю, країни, яка навчилась ефективно протидіяти постійній загрозі терактів з боку ворога. І вкрай важливо, що всі спроби росіян здійснити диверсії, знешкоджуються "українським Моссадом" ще на етапі підготовки,

– акцентує політолог.

Черненко вважає, що Росія хоче влаштувати провокацію на одній із атомних станцій, які контролює Україна.

"Росіяни не можуть вдарити по АЕС ракетами, а більше зацікавлені у диверсіях на станціях. Тоді можна буде заявити, що саме українська сторона не здатна гарантувати безпеку атомної енергетики на своїй території. Атомні провокації є чудовим засобом тиску на європейських партнерів. Вони бояться "другого Чорнобиля", який понесе руйнівні наслідки за межі України", – підкреслює експерт.

На підтвердження своїх слів Черненко наводить повідомлення, що СБУ зірвала вже дві спроби розвідати оборону Південноукраїнської АЕС.

Ця АЕС особливо важлива для ворога. Станція перебуває найближче до лінії фронту. Росіяни невдало пробували захопити її ще у перші дні війни. І з тих пір постійно намагаються проводити розвідувальні і диверсійні дії навколо цього об’єкту, – пише Черненко.

Нагадаємо раніше, СБУ повідомила, що зірвала вже дві спроби російських спецслужб розвідати оборону Південноукраїнської АЕС.