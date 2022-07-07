оккупанты пытаются установить контроль над Луганщиной: главное о ситуации на фронте

российские захватчики в дальнейшем хотят полностью захватить Луганскую область. Они перемещают туда еще больше собственных подразделений.

Ситуация в Донбассе остается самой сложной по сравнению с другими регионами. Об этом свидетельствует утреннее сведение Генерального штаба 7 июля.

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россияне хотят захватить Луганщину и дальше обстреливают Донбасс

Враг пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над Луганской областью. Перемещение подразделений,

– говорится в сообщении.

В общем , на Славянском направлении враг пытается вести штурмовые действия. россияне обстреляли из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы Долины, Курульки, Мазановки, Богородичного, Адамовки и Чепеля.

На Краматорском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Кривой Луки, Кузьминовки и Григорьевки.

Из артиллерии захватчики атаковали также Бахмутское направление. Они обстреляли районы Ивано-Дарьевки, Семигорья и Углегорской ТЭС. Кроме того, враг нанес авиаудару недалеко от Спирного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях кафиры систематически обстреливают позиции ВСУ.

Ситуация в других направлениях

На Волынском и Полесском направлениях изменений нет.

На Северском направлении враг содержит отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей. Оккупанты обстреляли из артиллерии и авиации районы Волковки, Мирополья, Кондратовки и Эсмани Сумской области.

На Харьковском направлении захватчики обстреляли Слатино, Малую Даниловку, Русские Тишки, Веселое, Кутузовку, Пришиб и Гусаровку. Недалеко от Шестакова россияне дистанционно заминировали автомобильные пути.

На Южнобужском направлении захватчики атаковали Лиман, Посад-Покровское, Прибугское, Мирное, Котлярово и Благодатное. В районе Добрянки ВСУ почти полностью уничтожили диверсионно-разведывательную группу врага.

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