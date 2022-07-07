Про ситуацію на фронті розповіли в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України. Інформація на ранок 7 липня.

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Успішно відбитий штурм

У Генштабі розповіли, що відбувається на Південнобузькому напрямку та інших. Зокрема, противник зосередив зусилля на тому, щоб не допустити просування підрозділів Сил оборони України.

Не припиняє ворог і обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Посад-Покровське, Прибузьке, Мирне, Котляреве та Благодатне.

Поблизу Добрянки наші військові майже повністю знищили диверсійно-розвідувальну групу противника. Також ЗСУ успішно відбили ворожий штурм, який був потім.

Згодом в оперативному командуванні "Південь" також повідомили про ситуацію навколо Добрянки. Диверсійно-розвідувальна група ворога була до 10 осіб. Вони зранку намагалися пройти в тил наших підрозділів. В результаті отримали 5 ліквідованих та одного пораненого бійця, тому відійшли назад.

Уже в другій половині дня ворог силами стрілецького взводу пробував проводити штурмові дії в напрямку Миролюбівки, що біля Добрянки. Успіху не мав, відступив.

Новини з фронту

За 6 липня чи не вперше заяв з країни-агресорки про "перемоги" у війні не було. Це зауважили в Інституті з вивчення війни. Також не було оцінок, які б стосувались досягнень у війні. Аналітики стверджують, що відсутність заяв про досягнення у війні – не простий збіг. Це чергове підтвердження того, що в країні-агресорці могли ініціювати оперативну паузу.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що регіон не перебуває під повною окупацією росії. Деякі території там ще контролює Україна. За понад 4 місяці війни російська армія пройшла лише 30 кілометрів Луганщини.

На Півдні за 6 липня знищили 4 склади ворога, ДРГ намагалася зайти в тил захисникам. Але загарбникам успішно вдалося лише втратити особовий склад та техніку. Ситуація на фронті залишається стабільно напруженою, однак захисники контролюють її розвиток і динаміку. Водночас росіяни продовжують використовувати тактику авіаційних і ракетних ударів.

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