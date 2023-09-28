Таким образом враг хочет диверсифицировать риски, которые очень четко чувствует, и максимально закрепиться. Об этом в разговоре с 24 Каналом подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
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Враг хочет укрепиться
Россияне хотят максимально закрепиться на временно оккупированных землях и создать инженерные оборонные конструкции. Эти территории они будут использовать в качестве плацдарма для ударов по территории Украины и создания потенциальной опасности для Восточной Европы.
"Это будет выжженная земля с огромным количеством минных полей и инженерных конструкций, которая будет постоянно иметь прямые возможности подвоза резерва и дополнительного снарядного ресурса. Они хотят это построить. Это как некая сквозная крепость через всю территорию Украины. То есть они не хотят развивать эту территорию" , – отметил чиновник.
Михаил Подоляк о действиях россиян на временно оккупированных территориях: смотреть эксклюзивное интервью
В свою очередь, украинские Силы обороны активно анализируют эти действия. Они рассчитывают, какие удары будут более эффективными, на каких участках их нужно увеличить по отношению к российским объектам и их логистическим коридорам. Эта борьба будет продолжаться и усиливаться.
Сегодня психологически полностью инициатива на нашей стороне, и никто уже не будет отпускать Россию. Никто не позволит ей, например, снизив на время интенсивность боевых действий, укрепиться, усилить свое психологическое, паническое, аффективное состояние. Россию нужно сжимать, в том числе за счет уничтожения всех логистических коридоров, карманов,
– добавил советник главы ОПУ.
Ранее Михаил Подоляк отмечал, что инициатива на фронте за ВСУ. Тактические операции совершаются по всей линии. Он объяснил, что поможет ускорить победу Украины.
Ситуация на фронте: основные новости
- Бойцы Сил обороны закрепляются возле Вербового в Запорожской области, чтобы продолжить движение вперед. Враг же на данном месте находится в обороне.
- Оккупанты не оставляют попыток захватить Марьинку и вернуть Работино. Они пытаются штурмовать, но терпят неудачу. Противник делает все возможное, чтобы отвлечь украинские силы от наступления.
- На Купянском направлении россияне готовятся к наступательным действиям. В частности, Силы обороны фиксируют увеличение авиационных ударов на этом участке фронта.