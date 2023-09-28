Таким чином ворог хоче диверсифікувати ризики, які дуже чітко відчуває, і максимально закріпитись. Про це у розмові з 24 Каналом наголосив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Ворог хоче укріпитися

Росіяни хочуть максимально закріпитися на тимчасово окупованих землях і створити там інженерні оборонні конструкції. Ці території вони використовуватимуть як плацдарм для ударів по території України і створення потенційної небезпеки для Східної Європи.

"Це буде випалена земля з величезною кількістю мінних полів та інженерних конструкцій, яка постійно матиме прямі можливості підвозу резерву і додаткового снарядного ресурсу. Вони хочуть це побудувати. Це як така собі наскрізна фортеця через всю територію України. Тобто вони не хочуть розвивати цю територію", – відзначив посадовець.

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У свою чергу українські Сили оборони активно аналізують ці дії. Вони розраховують, які удари будуть більш ефективними, на яких ділянках їх треба збільшити відносно російських об'єктів і їхніх логістичних коридорів. Ця боротьба продовжуватиметься і посилюватиметься.

Сьогодні психологічно повністю ініціатива на нашому боці і ніхто вже не відпускатиме Росію. Ніхто не дозволить їй, наприклад, знизивши на певний час інтенсивність бойових дій, укріпитись, підсилити свій психологічний, панічний, афективний стан. Росію треба стискати, в тому числі за рахунок знищення всіх логістичних коридорів, карманів і так далі,

– додав радник голови ОПУ.

Раніше Михайло Подоляк зазначав, що ініціатива на фронті за ЗСУ. Тактичні операції відбуваються по всій лінії. Він пояснив, що допоможе пришвидшити перемогу України.

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