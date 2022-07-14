Запуск "Азота", анонсированный оккупантами, может привести к техногенной катастрофе, – Гайдай

российские оккупанты анонсировали запуск завода "Азот" в Северодонецке. Но глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что это может привести к техногенной катастрофе.

Так, на днях российские пропагандистские СМИ заявили, что Россия хочет возобновить работу Северодонецкого "Азота". В то же время в Group DF, в состав которого входит завод, отмечают, что это крайне опасно из-за значительных разрушений на территории комбината.

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Завод "Азот" сильно поврежден

Запустить завод "Азот" безопасно невозможно без специалистов:

В результате вражеских обстрелов повреждены оба цеха аммиака 1-А и 1-Б, цех азотной кислоты.

Пострадала практически вся инфраструктура предприятия – системы водоснабжения и водоочистки, система энергообеспечения, логистическое и железнодорожное хозяйство (повреждены железнодорожное полотно, склад, узлы перегрузки), разрушены два хранилища метанола, повреждены четыре хранилища КАС.

Система электроснабжения "Азота" тоже полностью разрушена. Завод не может получать электроэнергию ни от "Луганского энергетического объединения", где повреждены опоры и силовые трансформаторы, ни от подстанции Кременская 500 кВ, поскольку станция просто разбита.

Разрушение системы очистки сточных вод "Азота" (цех водоснабжения) нанесло значительный ущерб и самому Северодонецку. До полномасштабной войны предприятие обеспечивало очищение 100% сточных вод города.

Оккупанты уже приглашают жителей оккупированного города на работу

Гайдай рассказал, что российские захватчики уже разыскивают в оккупированном Северодонецке работников "Азота" и приглашают на работу, рассказывая басни о том, что вернут химзавод к жизни. Глава Луганской ОВА подчеркнул, что это невозможно и таким образом россияне лишь подвергают опасности людей.

Попытка запустить производство с нарушением базовых правил безопасности может привести к жертвам и техногенной катастрофе для всего региона. Масштабные разрушения на заводе не совместимы с его безопасной работой,

– сказал Гайдай.

К сожалению, в июне 2022 года россияне таки оккупировали Северодонецк. В городе продолжались тяжелые уличные бои, однако со временем ВСУ пришлось отойти на более укрепленные позиции.

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