Дело в том, что есть определенная дискоммуникация между захватчиками. Такое мнение 24 Каналу озвучил майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов.

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Оккупанты не передают информацию

Родион Кудряшов отметил, что до сих пор враг не отказался от тактики в виде своих военнослужащих на бронетехнике. Также применяет, в частности, мотоциклы, велосипеды. Можно предположить, что российские военные на бронетехнике или мотоциклах, которые получили поражение от FPV-дронов или из артиллерии, не передают информацию об этом.

То есть следующие подразделения, которые штурмуют со стороны врага, применяют ту же тактику, не зная, к чему она приводит. Поэтому такая дискомуникация, которая в их рядах уже достаточно долго происходит, идет нам на пользу,

– объяснил он.

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