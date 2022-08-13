У россии не хватает БМП-2: агрессору должна помочь беларусь

оккупанты не могут комплектовать гусеничные боевые машины пехоты. Замену им враги поставляют из беларуси.

Об этом рассказали в Центре стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины. На шестой месяц войны не хватает комплектации подразделений БМП-2.

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Следовательно, враги планируют привезти из беларуси не менее 32 единиц БМП-2 из 969-й базы резерва танков в городе Уречье и 22 единицы из центра обеспечения бронетанковым в городе Буй.

россия врала о вооружении

В СтратКоме удивляются дефициту БМП-2 у россиян. Дело в том, что до полномасштабной войны русская армия насчитывала до 3,5 тысячи единиц этой техники. Из всего количества боевых машин 1,5 тысячи были на хранении.

Уже сейчас мы видим, что практически вся открытая информация о находящейся в строю боеспособной технике была неправдой. К тому же в худшую сторону. россия не имела 2 700 боеспособных танков, 2 тысячи БПЛА, тысяч ракет Х-22 и так далее. Выходит, нет и заявленной численности БМП-2,

– отметили в Центре.

Сейчас известно, что подтверждена ликвидация украинскими защитниками более 400 БМП-2. Однако в целом военные сообщают о тысяче сожженных БМП-2.

беларусь в войне против Украины

У активистов из сообщества "Беларусские Гаюн", которое сообщает о действиях оккупантов на территории беларуси, нет доказательств, что против Украины воюют 13 тысяч их краян. По словам Антона Мотолько, белорусы в большинстве своем не заинтересованы в вооруженной агрессии, хотя есть единичные случаи с наемниками.

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