Про це розповіли Центрі стратегічних комунікацій Збройних Сил України. Зазначили, що на шостий місяць війни не вистачає комплектації підрозділів БМП-2.

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Відтак, вороги планують привезти з білорусі не менше ніж 32 одиниці БМП-2 з 969-ї бази резерву танків у місті Уреччя та 22 одиниці з центру забезпечення бронетанковим у місті Буй.

росія брехала про озброєння

У СтратКомі дивуються дефіциту БМП-2 у росіян. Річ у тому, що до повномасштабної війни російська армія налічувала до 3,5 тисяч одиниць цієї техніки. З усієї кількості бойових машин 1,5 тисячі були на зберіганні.

Вже зараз ми бачимо, що практично вся відкрита інформація про боєздатну техніку, що є в строю, була неправдою. До того ж у гірший бік. росія не мала 2 700 боєздатних танків, 2 тисячі БПЛА, тисяч ракет Х-22 і так далі. Виходить, немає і заявленої чисельності БМП-2,

– зазначили у Центрі.

Наразі відомо, що підтверджено ліквідацію українськими захисниками більше ніж 400 БМП-2. Проте загалом військові повідомляють про тисячу спалених БМП-2.

білорусь у війні проти України

Активісти зі спільноти "Беларускі Гаюн", яка повідомляє про дії окупантів на території білорусі, не мають доказів, що проти України воюють 13 тисяч їхніх краян. За словами Антона Мотолька, білоруси у більшості не зацікавлені у збройній агресії, хоча є поодинокі випадки з найманцями.

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