Оккупанты могли прорваться в Одесскую область, но свой шанс упустили, – генерал Марченко

россияне имели шанс прорваться в Одесскую область еще в марте. Однако оккупанты потеряли его.

Если раньше захватчики могли прорваться в Одесскую область, то сейчас им будет очень сложно. Об этом рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко 10 августа.

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оккупанты планировали прорыв, но упустили возможность

Ранее российские захватчики хотели обойти Николаев и через Вознесенск прорвать оборону Одесской области. По состоянию на данный момент у них совсем другие настроения.

Они несут большие потери и в личном составе, и в технике. Они уже морально очень потрепаны и хотят убегать,

– заявил Марченко.

Генерал-майор рассказал, что по переговорам россиян выясняется, что они уже вместо стиральных машин и микроволновок начали искать надувные матрасы и резиновые лодки. Таким образом, оккупанты собираются бежать за Днепр.

Общие потери врага по состоянию на утро 10 августа

42 800 русских кафиров;

танков – 1832 (+5) единиц;

боевых бронированных машин – 4076 (+10) единиц;

артиллерийских систем – 971 (+7) единиц;

РСЗО – 261 (+0) единиц;

средства ПВО – 133 (+0) единиц;

самолетов – 232 (+9) единиц;

вертолетов – 193 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 766 (+9),

крылатые ракеты – 185 (+0),

корабли/катера – 15 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3005 (+7) единиц;

специальная техника – 89 (+2).

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