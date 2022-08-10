Оккупанты могли прорваться в Одесскую область, но свой шанс упустили, – генерал Марченко
Источник:"РБК-Украина"
россияне имели шанс прорваться в Одесскую область еще в марте. Однако оккупанты потеряли его.
Если раньше захватчики могли прорваться в Одесскую область, то сейчас им будет очень сложно. Об этом рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко 10 августа.
Обратите внимание Жуткий обстрел Днепропетровщины и 9 уничтоженных вражеских самолетов: основное за 168 день войны
оккупанты планировали прорыв, но упустили возможность
Ранее российские захватчики хотели обойти Николаев и через Вознесенск прорвать оборону Одесской области. По состоянию на данный момент у них совсем другие настроения.
Они несут большие потери и в личном составе, и в технике. Они уже морально очень потрепаны и хотят убегать,
– заявил Марченко.
Генерал-майор рассказал, что по переговорам россиян выясняется, что они уже вместо стиральных машин и микроволновок начали искать надувные матрасы и резиновые лодки. Таким образом, оккупанты собираются бежать за Днепр.
Общие потери врага по состоянию на утро 10 августа
- 42 800 русских кафиров;
- танков – 1832 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин – 4076 (+10) единиц;
- артиллерийских систем – 971 (+7) единиц;
- РСЗО – 261 (+0) единиц;
- средства ПВО – 133 (+0) единиц;
- самолетов – 232 (+9) единиц;
- вертолетов – 193 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 766 (+9),
- крылатые ракеты – 185 (+0),
- корабли/катера – 15 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3005 (+7) единиц;
- специальная техника – 89 (+2).