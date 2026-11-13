Россияне устанавливают флаги, чтобы имитировать захват украинских позиций, – командующий Десантно-штурмовыми войсками

Российские военные пытаются продемонстрировать якобы захват украинских позиций, устанавливая там свои флаги. Однако само появление триколора на том или ином участке не означает, что оккупанты действительно контролируют его и могут удерживать.

Командующий десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол в беседе с журналистами объяснил, почему такая практика существует.

Зачем россияне устанавливают флаги на позициях?

Российские подразделения используют установку флагов как способ продемонстрировать якобы установленный контроль над определенными территориями. В то же время появление российского флага на позиции не обязательно свидетельствует о ее фактическом захвате и удержании.

По его словам, после того как украинская сторона сообщала о результатах боевых действий, российские военные пытались повторно проверять информацию о контроле над отдельными участками.

В частности, оккупанты направляли военнослужащих, чтобы те устанавливали флаги на позициях.

Апостол связал такую практику с проблемой недостоверных докладов в российской армии. Командиры низшего звена могут скрывать реальную ситуацию на поле боя и вводить в заблуждение высшее командование.

Напомним, украинские военные в ходе двух наступательных операций восстановили контроль над более чем 800 квадратными километрами территории.

Как рассказал командующий Олег Апостол, первоначальные оценки результатов одной из операций были выше. Впоследствии эти показатели пришлось уточнить из-за изменения подхода к подсчету освобожденных территорий. В частности, пересмотрели учет районов, где продолжались боевые действия и фиксировалось присутствие российских военных.

В ходе обсуждения журналисты подчеркнули важность различать территории, которые оккупанты контролировали постоянно, и те, куда проникали лишь отдельными группами. Поэтому уточнение показателей не обязательно свидетельствует об изменении ситуации непосредственно на поле боя.

В целом, по словам Апостола, по итогам двух операций ВСУ вернули под свой контроль более 800 квадратных километров.