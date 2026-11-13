Росіяни встановлюють прапори, щоб імітувати захоплення українських позицій, – командувач ДШВ

Командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол під час спілкування із журналістами пояснив, із чим пов'язана така практика.

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Навіщо росіяни встановлюють прапори на позиціях?

Російські підрозділи використовують встановлення прапорів як спосіб продемонструвати нібито встановлений контроль над певними територіями. Водночас поява російського прапора на позиції не обов'язково свідчить про її фактичне захоплення та утримання.

За його словами, після того, як українська сторона повідомляла про результати бойових дій, російські військові намагалися повторно перевіряти інформацію про контроль над окремими ділянками.

Зокрема, окупанти направляли військовослужбовців, щоб ті встановлювали прапори на позиціях.

Апостол пов'язав таку практику з проблемою недостовірних доповідей у російській армії. Командири нижчого рівня можуть приховувати реальну ситуацію на полі бою та вводити в оману вище командування.

Нагадаємо, українські військові під час двох наступальних операцій відновили контроль над понад 800 квадратними кілометрами території.

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Як розповів командувач Олег Апостол, початкові оцінки результатів однієї з операцій були вищими. Згодом ці показники довелося уточнити через зміну підходу до підрахунку звільнених територій. Зокрема, переглянули облік районів, де тривали бойові дії та фіксували присутність російських військових.

Під час обговорення журналісти наголосили на важливості розрізняти території, які окупанти контролювали постійно, і ті, куди проникали лише окремими групами. Тому уточнення показників не обов'язково свідчить про зміну ситуації безпосередньо на полі бою.

Загалом, за словами Апостола, за результатами двох операцій ЗСУ повернули під контроль понад 800 квадратних кілометрів.